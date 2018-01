Autorul a declarat pentru radio BBC că la capătul „Fire and Fury: Inside the Trump White House” concluzia este că Trump nu este potrivit pentru acestă funcţie, iar această concepţie s-a răspîndit. „Cred că unul dintre efectele interesante ale cărţii este, până acum, cel al împăratului gol. Povestea pe care am spus-o pare să prezinte această preşedinţie într-o aşa manieră încât spune că el nu poate face munca asta. Dintr-o dată, toată lumea spune «Dumnezeule, este adevărat, nu are haine», făcând... citeste mai mult

acum 24 min. in Externe, Vizualizari: 25 , Sursa: Adevarul in