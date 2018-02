Se spune ca cineva il intreaba pe un prieten: "Cum se spune corect, funicular sau furnicular?", iar prietenul raspunde: "La ce?"

La fel si cu diferenta dintre enunturile din titlul acestui articol, in conditiile in care cele trei par a fi sinonime, in opinia unora, sau fundamental diferite in opinia altora.

Ce reprezinta ele de fapt?

Cladirea, conform Codului Fiscal (art. 453) reprezinta orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa,... citeste mai mult