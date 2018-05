Însă din păcate nu are susținerea autorităților locale. Până în acest moment nici Primăria și nici Consiliul Județean nu au pus la dispoziție un spațiu unde să fie deschisă această grădiniță.



Cu toate acestea, medicul pediatru Tamara Ciofu a evitat să spună că este vorba despre nepăsare din partea celor două instituții menționate.



„N-aș zice că le pasă, am înțeles că sunt alte destinații spațiilor pe care le au acum. Eu am făcut adrese clare și pe moment mi s-a spus că aceste lucruri sunt imposibil de realizat. Eu mă zbat în continuare să găsesc soluții pentru acest lucru. Eu am văzut că nu am nicio șansă să obțin în spațiu pentru că au existat...

