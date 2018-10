Autoritatile europene de concurenta ii ajuta pe fermieri sa-si consolideze pozitia in cadrul lantului de aprovizionare

Comisia Europeana a publicat primul raport privind aplicarea normelor in materie de concurenta in sectorul agricol. Raportul arata ca activitatea autoritatilor europene de concurenta ii poate ajuta pe fermieri sa obtina conditii mai bune atunci cand isi vand produsele marilor cumparatori sau cooperativelor.

Margrethe Vestager, comisarul responsabil cu politica in domeniul concurentei, a declarat: „Raportul ofera informatii esentiale referitoare la activitatea valoroasa pe care autoritatile europene de concurenta o desfasoara in acest sector, in special in ceea ce priveste protejarea fermierilor impotriva comportamentelor anticoncurentiale si asigurarea faptului ca fermierii si... citeste mai mult