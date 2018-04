Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a primit in primul semestru al anului 2015 un numar de 9.206 petitii, dintre care 87,91% au fost inregistrate in sectorul Asigurarilor-Reasigurarilor (8.093), 8,55% in sectorul Pensiilor Private (769), iar...

Hot News, 3 Septembrie 2015