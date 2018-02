Autoritãtile centrale si locale se implicã prea putin în organizarea de manifestãri dedicate Centenarului Marii Uniri, sustine cunoscutul etnograf Dan Ravaru. La fel de grav, dacã nu chiar mai grav, atunci când sunt organizate, unele actiuni au mai mult caracter de divertisment, nereusind sã le inoculeze vasluienilor spiritul national.

Sãrbãtorirea Centenarului Marii Uniri ar trebui sã inceapã pe 27 martie, ziua in care, in anul 1918, Basarabia s-a unit cu Patria Mamã, a explicat etnologul Dan Ravaru, consilier in cadrul Centrului... citeste mai mult