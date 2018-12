Trenurile Suceava-Putna, reintroduse în circulaţie din luna august a acestui an, s-au bucurat de succes la călători în mare parte datorită faptului că pe această rută CFR Călători a introdus automotoare Siemens Desiro, „Săgeata albastră”, garnituri care asigură un grad de confort foarte bun. Din păcate, după instalarea iernii şi a temperaturilor mult sub zero grade Celsius, automotoarele rulate pe această rută au început să dea rateuri. Mai concret, au început să apară defecţiuni, care au dus la întârzieri mari ale trenurilor Suceava-Putna. S-a întâmplat deja de mai multe ori ca trenurile arhipline de duminică, dinspre Putna spre Suceava, să aibă întârzieri extrem de mari. ... citeste mai mult