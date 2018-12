Autogara din centrul municipiului Suceava s-ar putea desfiinţa în perioada următoare. Aceasta s-ar putea muta în locaţia de pe strada Traian Vuia, acolo unde SC Transporturi Auto SA Suceava, proprietarul autogării, îşi are sediul, dar şi alte bunuri mobile.

Dumitru Dîmbu, acţionar semnificativ al SC Transporturi Auto SA Suceava, a explicat şi circumstanţele în care autogara din centru ar putea fi mutată.

„Noi am aflat din presă că municipalitatea doreşte să înfiinţeze acea zonă metropolitană care să cuprindă şi transportul public de persoane între localităţile care fac parte din această structură. Datorită faptului că am sesizat o preocupare a... citeste mai mult