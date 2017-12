Plan Rosu, declansat de autoritati dupa ce un autocar s-a rasturnat in judetul Brasov Un autocar in care s-ar fi aflat circa 30 de persoane, printre care si copii, s-a rasturnat in judetul Brasov, in zona localitatii Persani. Social Potrivit primelor...

9am, 17 Iunie 2016