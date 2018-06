Autocamion rasturnat pentru ca soferul nu a respectat semnificatia indicatorului

La data de 10 iunie, in jurul orei 00:10, un barbat, in varsta de 51 de ani, in timp ce conducea un autocamion pe DE 584, din directia comunei Albina catre municipiu, nu a respectat semnificatia indicatorului ocolire prin dreapta si s-a urcat pe parapetul din beton care separa sensurile de mers, rasturnandu-se in afara partii carosabile.

In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala a soferului, acesta fiind transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

In cauza a fost intocmit dosar