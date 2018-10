A şasea etapă din Campionatul Naţional de Off Road, GTC Trophy, va avea loc în perioada 11-14 octombrie în judeţul Buzău, cu un format unic pentru competiţiile de acest gen din România, sub sloganul ''Ziua cea mai lungă'', potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

Este a şaptea ediţie a competiţiei care presupune parcurgerea probei de traseu într-un interval maxim de 24 de ore, mergându-se astfel zi şi noapte pe cei 160-300 de kilometri off-road pentru fiecare dintre cele 6 clase competiţionale.

Pe lângă clasele obţinute din off road, GTC Trophy propune şi clasa Hobby, dedicată posesorilor... citeste mai mult

acum 23 min. in Sport, Vizualizari: 15 , Sursa: Replica in