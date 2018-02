Am semnalat acum ceva timp situaţia unuia dintre manualele de biologie pentru clasa a V-a, în speranţa că se vor lua măsuri de îndreptare a lucrurilor. Ei bine, nu s-a întâmplat nimic, deşi manualul cu pricina fusese aprobat de minister prin OM nr 5268/03.10.2017.

Nu-ţi trebuie decât bun-simţ să constaţi că un astfel de manual nu are ce căuta la clasa a V-a, pentru copii de 10-11 ani. Bun-simţ pe care ministrul Educaţiei nu-l are. Întâmplarea face să văd manualul cu pricina în ghiozdanul unui elev de clasa a V-a. N-a fost în stare să silabisească toate noţiunile din manual. Cât de greu ar fi... citeste mai mult

