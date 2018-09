Tara cu cea mai mare crestere a numarului de sosiri ale turistilor in Romania, in primul semestru al acestui an fata de aceeasi perioada a anului trecut, a fost Finlanda, dar numarul este mic, cele mai multe vizite fiind ale turistilor din Austria, potrivit Institutului National de Statistica (INS).

Pe primul loc in clasamentul tarilor cu cele mai mari cresteri ale numarului de sosiri ale turistilor in Romania, in primul semestru al acest an fata de aceeasi perioada a anului trecut, a fost Finlanda, cu o majorare de +51,2%, pana la 7.536 de vizitatori. Aceasta a fost urmata de Portugalia (+32,4%, pana la 21.976 de turisti)... citeste mai mult