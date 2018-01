Sambata, 20 Ianuarie, 09:39

Simona Halep (1 WTA) va juca împotriva japonezei Naomi Osaka (72 WTA), învingătoare în fața lui Ashleigh Barty (17 WTA), favorita fanilor australieni, scor 6-4, 6-2.

Partida se va disputa luni și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport. Naomi Osaka reprezintă Japonia, dar locuiește de la trei ani la New York. Mama sa e japoneză, iar tatăl e din Hawaii. Are un simț al umorului extrem de dezvoltat, cel puțin așa susțin ziariștii americani. Un umor mai puțin înțeles de japonezi.

Are unul dintre cele mai puternice servicii din circuit, iar dreapta... citeste mai mult

