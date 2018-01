Marti, 23 Ianuarie, 09:56

Elina Svitolina (23 de ani, 4 WTA) a fost aproape să izbuncnească în lacrimi în timpul conferinței de presă de după eliminarea de la Australian Open, scor 4-6, 0-6, în fața lui Elise Mertens.

"Astăzi a fost foarte dificil. Din punct de vedere fizic nu am fost pregătită să joc cel mai bun tenis al meu. Elise este o jucătoare foarte bună, iar astăzi a fost mult mai în meci. Nu m-am putut descurca.

Am avut probleme de sănătate încă de la începutul turneului. Astăzi nu m-am simțit bine. Am simțit dureri la șold încă din timpul finalei de la Brisbane. Nu mă durea constant,... citeste mai mult

