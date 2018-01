Luni, 15 Ianuarie, 09:17

Irina Begu a câștigat partida din primul tur de la Australian Open, cu Ekaterina Makarova, scor 3-6, 6-4, 8-6.

Irina Begu, locul 40 WTA, a vorbit despre victoria cu Makarova și revenirea fantastică, de la set și 4-0, după care a câștigat 7 game-uri consecutive.

"Nu s-a legat jocul de la început, dar am crezut în șansa mea. Până la urmă, a contat că nu am renunțat niciun moment. Puteam să pierd acest meci, a fost set și 4-0 pentru ea, dar eu am crezut că pot să întorc acest meci. Chiar dacă m-a condus, începând cu setul al doilea am simțit că eram acolo. Am jucat mult mai bine, însă nu... citeste mai mult

