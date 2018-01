Jucătorul de pe locul 49 ATP, Kyle Edmund, a furnizat o nouă mare surpriză la australian Open, după ce l-a eliminat pe Grigor Dimitrov, locul 3 ATP.

A fost 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 pentru jucătorul britanic, aflat, bineînţeles, la prima semifinală de Grand Slam a carierei. În plus, Kyle nici nu a jucat vreo finală în ATP, indiferent de nivel.

De asemenea, Kyle Edmund e abia al şaselea britanic care să joace o semifinală de turneu major în era open.

Britanicul va juca joi în semifinale cu învingătorul din partida Rafel Nadal - Marin Cilic.



