Doua nume mari au parasit tabloul feminin, joi dimineata, in turul 2 de la Australian Open. Garbine Muguruza a parasit vara torida de la Melbourne dupa ce s-a inclinat in fata numarului 88 mondial, Hsieh Su-Wei . A treia favorita si cu valente de numar 1 mondial, Muguruza a pierdut in fata unei jucatoare in varsta de 32 de ani. Spanioloaica a acuzat caldura extrema si dureri la piciorul stang si a plecat cu 6-7 (1-7) 4-6. In alt meci, numarul 1 britanic Johanna Konta s-a inclinat in fata numarului 123 mondial Bernarda Pera cu 4-6, 5-7. A fost a doua victorie din cariera pentru Pera in cadrul unui turneu de Mare Slem! „Este o mare catastrofa pentru mine”, a spus Konta dupa meci.

