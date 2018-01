Jucătoarea română de tenis Irina Begu a învins-o pe rusoaica Ekaterina Makarova (favorita nr 31), cu 3-6, 6-4, 8-6, luni, la Melbourne, în primul tur al turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.

In turul urmator, Irina o va intalni pe croata Petra Martic, aflata pe locul 81 in clasamentul WTA.

Odata cu calificarea in turul doi, sportiva noastra si-a asigurat un cec in valoare de 52.000 de euro si 70 de puncte WTA.



