AUSTRALIA - PERU LIVE STREAM. ”Cangurii” au nevoie de victorie ONLINE VIDEO TVR

Reprezentativa Australiei are nevoie de o victorie în meciul cu Peru, marţi, de la ora 17,00 (ora României), la Soci (stadionul Fişt, TVR 2), în Grupa C a Cupei Mondiale, dar şi de jocul rezultatelor pentru a se califica în optimi.

Din Grupa C, Franţa este sigură de calificarea în optimi, dar are nevoie de un egal pentru a câştiga grupa. Danezii pot termina pe unul din primele trei locuri. Un eşec al danezilor coroborat cu victorie a Australiei în meciul cu Peru, care nu are niciun punct, ar putea trimite Socceroos în optimi la golaveraj. Cum Danemarca şi Australia au terminat la egalitate meciul direct, se poate apela şi aici la clasamentul fair play. Australia