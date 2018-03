Aurelia Costache preia conducerea departamentului de Asistenţă în afaceri al EY România, după ce a coordonat timp de trei ani divizia de consultanţă pentru industria serviciilor financiare a companiei.

În ultimii doi ani an, Aurelia a fost implicată de asemenea în înfiinţarea centrului de excelenţă global al EY pentru automatizare RPA (Robotic Process Automation), unul dintre cele mai efervescente domenii din IT.

„Mă bucur că pot prelua conducerea acestei linii de servicii care are o dinamică extraordinară pe piaţa din România. Centrul RPA pe care l-am... citeste mai mult