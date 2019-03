Augustin Lazăr a anunţat, marţi, că şi-a depus candidatura pentru un nou mandat de procuror general al României.

"În urmă cu jumătate de oră am depus-o (candidatura - n.r.). Am mers la cabinetul ministrului, bineînţeles", a declarat Lazăr, la sediul CSM.

Pe 18 martie, el a declarat că va candida pentru un nou mandat la şefia Ministerului Public. Funcţia de procuror general va fi vacantă începând cu data de 28 aprilie când i se încheie actualul mandat lui Augustin Lazăr.

Imediat după acest anunţ, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a publicat pe...