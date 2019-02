Procurorul general Augustin Lazăr a declarat marţi că discuţiile anunţate de Guvern cu magistraţii după adoptarea OUG 7 sunt "praf în ochi" şi a anunţat că a fost chemat la consultările de la Palatul Victoria, însă nu s-a dus, pentru că nu avea "ce căuta acolo".

"Eu nu am fost la Guvern, fiindcă eu nu aveam ce căuta acolo. Am fost invitat de şefa de cabinet a doamnei premier. I-am răspuns politicos că nu am de ce să merg la Guvern, că nu avem ce negocia. Adică noi să dăm acolo impresia unei consultări? Această consultare trebuia să fie...

