Augustin Lazar cere presedintelui urmarirea penala fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu in dosarul Revolutiei Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, informeaza PICCJ, citat de Agerpres.

Mai multe despre Ion Iliescu, urmarire penala, dosarul revolutiei, augustin lazar Social citeste mai mult

azi, 01:07 in Social, Vizualizari: 25 , Sursa: 9am in