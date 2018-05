„Am intrat în politică pentru că am fost convins că schimbarea se poate face numai din interiorul sistemului politic. Am fost mereu împotriva celor care critică de pe margine, fără să se implice, fără să contribuie. De-a lungul anilor am observat cu dezamăgire cum - în PSD, dar şi în alte partide - loialitatea primează competenţei sau eticii. Am văzut cum, rând pe rând, oameni de calitate au fost alungaţi pentru a face loc unor lipitori de afişe. Chiar şi astăzi putem vedea cum analfabeţi „loiali” primesc funcţii de conducere plătite din banii românilor. Trăim cu toţii o realitate tristă şi penibilă”, a scris Augustin Jianu, vineri seară, pe... citeste mai mult

ieri, 23:49 in Politica, Vizualizari: 61 , Sursa: Adevarul in