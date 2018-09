August a fost o luna de depreciere pentru leu

Leul pare inca ferit de criza prin care trec multe dintre cele mai importante monede emergente, afectate de nivelul ridicat al datoriei lor publice si de majorarea plasamentelor in dolari, stimulate de cresterea dobanzilor de catre Fed.

In opinia analistilor exista posibilitatea aparitiei unei crize de lichiditate pe pietele emergente. Aceasta a facut ca lira turceasca sa se deprecieze in doar cateva zile cu 10% fata de dolar, ceea ce zdruncina sistemul financiar al tarii dar si bancile europene, in special... citeste mai mult

acum 57 min. in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Info Braila in