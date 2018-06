Auf Wiedersehen, Deutschland!

Campioana mondiala din urma cu patru ani, Germania, paraseste turneul final din Rusia dupa o evolutie dezastruoasa si o infrangere in ultimul meci al Grupei F, 0-2 cu Coreea de Sud.

In conditiile in care Suedia a maturat pe jos cu Mexic, scor 3-0, nemtii aveau nevoie de o victorie la limita pentru a merge in optimi si a-i trimite pe mexicani inapoi peste ocean in pofida celor doua victorii obtinute pana acum.

Mexic ar fi fost prima echipa dupa Algeria in 1982 eliminata cu doua victorii in faza grupelor, insa nu a fost cazul de asa ceva.

Germania... citeste mai mult