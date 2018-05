Ministerul Finanțelor Publice (M.F.P.), prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.), implementează la nivel național proiectul cu titlul „Support to Improving the Coordination of Internal Audit in Romania (SRSS/ S2017/ 032-RO17)”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul de Sprijin pentru Reformă Structurală (S.R.S.S.).

Unul din obiectivele proiectului îl reprezintă „Îmbunătățirea capacității profesionale a auditorilor publici interni”, care se realizează prin derularea unor programe de formare profesională pentru auditorii interni care își desfășoară activitatea în cadrul entităților... citeste mai mult