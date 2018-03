Audi da startul rezervarilor pentru noul SUV electric, e-tron quattro, la SIAB 2018

Standul Audi de la Salonul International de Automobile Bucuresti 2018 va gazdui multe noutati, prototipuri si oferte speciale. Vizitatorii pot vedea noul concept e-tron quattro, un SUV 100% electric. .

La stand vor fi prezente noul A6, noul A7 Sportback, deja reprezentativul A8, precum si gama Audi Sport (R si RS) in care se remarca R8 Spyder.

Odata cu SIAB, Audi da startul rezervarilor pentru noul e-tron, ce va fi lansat pe piata in 2019.

„Conceptul sub care am gândit standul Audi de la Salonul Internațional de Automobile București 2018 este Shape the Future. Vom prezenta clienților... citeste mai mult