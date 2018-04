Audi cheama 1,2 milioane de masini in service din cauza unor defectiuni. Ce modele sunt vizate Gigantul Audi, component al grupului auto german Volkswagen, cheama in service a aproape 1,2 milioane de masini din intreaga lume, pentru remedierea unor defectiuni legate de pompele de apa.

Audi a decis sa cheme in service-uri aproximativ 1,2 milioane de masini, in urma descoperirii unor defectiuni legate de pompele de apa. Se pare ca acestea se incalzesc excesiv si pot provoca incendii.

Masinile chemate in service au motoare de 2.000 cmc turbo. Iata ce modele sunt vizate: modelul A4... citeste mai mult

