În urmă cu doar câteva zile, Audi a publicat primele imagini cu e-tron prototype, versiunea de pre-producție a primului model electric al constructorului de la Ingolstadt. Dezvăluit în 2015, conceptul e-tron quattro, care anunța lansarea primului model electric de serie de la Audi, a fost îmbunătățit semnificativ și a venit la Salonul Auto de la Geneva din acest an. Versiunea denumită e-tron prototype va ajunge în producție de serie până la finalul acestui an.

În plus, Audi a anunțat acum și startul comenzilor pentru viitorul model electric. Nemții au spus că 250 de unități ale prototipului vor fi testate în cele mai diverse condiții, însă nu au... citeste mai mult

