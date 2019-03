Desiree si Ryan Fortin sunt parinti de tripleti. La trei luni dupa nasterea copiilor, au inchiriat o camera de hotel pentru o noapte de dragoste.

Iata ce li s-a intamplat in continuare celor doi soti.

"Am simtit ca era atat de multa presiune in seara aceea. Ma simteam atat de nervoasa sa fac sex. Nu eram intr-un loc bun, mental vorbind, era apogeul depresiei mele postpartum. Corpul meu inca resimtea nasterea si ma chinuiam sa ma simti frumoasa in corpul meu nou. Imi era teama sa nu-mi dezamagesc sotul din punct de vedere... citeste mai mult

acum 14 min. in Externe, Vizualizari: 9 , Sursa: Antena 3 in