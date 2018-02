O femeie din Rusia si-a abandonat copilul de doi ani, pe care l-a lasat pe veranda unei case. Temperatura coborase aproape de minus 20 de grade.

Cel mai probabil micutul nu ar fi supravietuit pe timpul noptii, daca nu era salvat la timp de un catel.

Animalul, care traia in curtea unde copilul a fost parasit, a vazut ca micutul era in pericol si a decis sa il salveze de gerul de afara. Asa ca s-a asezat peste copil si a reusit sa il mentina cald si in viata timp de aproape doua zile.

