Doi pasageri de croazieră au rămas șocați când au găsit un membru al personalului făcând sex în cabina lor, conform The Sun.

Bobby și Mary Jackson călătoreau cu Norwegian Cruise Line din Singapore spre Thailanda. Chiar după ce s-au îmbarcat, l-au văzut pe membrul echipajului cum făcea sex cu o femeie pe patul lor.

Mary a spus: „A fost oribil, am văzut ceva foarte neplăcut. Un bărbat și o femeie făceau sex în patul din camera noastră. Am închis imediat ușa”.

„Eugen, însoțitorul de bord, era prezent și s-a dus imediat să informeze... citeste mai mult