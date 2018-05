A mai rămas exact o lună până la finalul celui mai disputat sezon de Liga a 4-a Braşov din ultimii mulţi ani. Mai sunt şapte etape, dintre care două intermediare, fiind programate până pe 9 iunie.

În a 24-a rundă, care se va disputa sâmbătă, de la ora 11, liderul clasamentului AS SR Braşov are un meci ușor, pe teren propriu, cu Carpaţi Berivoi.

Formaţia de pe locul secund, Precizia Săcele, are de asemenea o misiune uşoară, urmând a primi vizita celor de la Cetatea Homorod.

Pe de altă parte, formaţiile de pe locurile 3 şi 4, Olimpic Zărneşti şi Inter Cristian, se vor întâlni pe terenul celei dintâi, într-un derby de tradiţie al campionatului nostru județean.

