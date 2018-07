Avand in vedere faptul ca, incepand cu data de 1 iulie 2018, au intrat in vigoare noile tarife privind utilizarea locurilor de parcare din Capitala, in functie de zona de parcare, Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Strazilor Bucuresti, va centraliza solicitarile bucurestenilor privind tarifele preferentiale ( abonamente) pentru riverani aplicabile in parcajele publice cu plata.

Conform Proiectului de hotarare nr. 322/2018 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor apartinand domeniului public si/sau privat al Municipiului Bucuresti,... citeste mai mult

azi, 10:35 in Politica, Vizualizari: 72 , Sursa: Amosnews in