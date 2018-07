De astazi si pana in 13 iulie are loc depunerea dosarelor pentru elevii admisi la licee in baza repartizarii computerizate!

Parintii si elevii nu pot omite aceasta etapa, deoarece Ministerul Educatiei nu va prelungi termenul de inscriere.

Cei care sunt plecati din tara pot intocmi o procura, in baza careia o persoana imputernicita va face demersurile de inscriere.

Elevii au la dispozitie 4 zile pentru a-si depune dosarul la unitatea de invatamant la care au fost repartizati, in functie de media generala obtinuta.

Astazi, pe coridoarele Colegiului Dr Ioan Mesota era forfota, deoarece mai multi parinti si elevi s-au grabit sa intocmerasca dosarul