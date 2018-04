Programul se va derula in perioada aprilie - octombrie 2018, urmand a fi realizate cate 12 treceri in parcurile administrate de ALPAB si primariile de sector, dar si pe aliniamentele stradale si spatiile verzi publice de pe teritoriul Capitalei.

Astfel, tratamentele de combatere a tantarilor au fost aplicate ieri, incepand cu ora 05.00, in urmatoarele parcuri din Capitala: Parcul Circul de Stat, Parcul Mihai I (Herastraul Nou, Herastraul Vechi), Parcul Cismigiu, Parcul Lacul Tei si Parcul Tineretului. Pentru aplicarea acestor tratamente, s-a actionat cu 10 aparate portabile la sol, 51 de atomizoare cu ceata la rece pentru combaterea la... citeste mai mult