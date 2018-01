Mii de bulgari de zapada au fost observati de trecatori, la malul unui golf din Rusia. Oamenii nu si-au putut explica de unde au aparut, dar s-au oprit pentru a face cateva poze sau pentru a filma.

Fiind insa sceptici, locuitorii nu au atins acei bulgari, pentru ca nu stiau exact de provenienta sferelor perfect albe si inghetate. In acele ape s-au putut vedea mii de astfel de forme.

Desi acest fenomen a mai fost prezent si in urma cu cativa ani, tot in nordul Rusiei, locuitorii din acea zona se intreaba daca intr-adevar respectivii bulgari sunt din zapada sau daca in spate nu ar putea exista un alt adevar.

De cativa ani, acesti bulgari au aparut in diverse zone ale Rusiei, dar niciodata... citeste mai mult