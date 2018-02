• spune vicepresedintele CJ Calarasi, Marian Dinulescu

Pentru 2018, bugetul judetului Calarasi este mai mic in comparatie cu cel al anului trecut. Nu cu mult, dar fiecare ban conteaza, mai ales pentru dezvoltare. Totusi, autoritatile judetului se bazeaza pe doua rectificari bugetare. Cel putin asa a informat vicepresedintele Consiliului Judetean Calarasi, Marian Dinulescu. Acesta subliniaza ca au fost repartizate deja 71 miliarde lei la toate Primariile din buget. Banii au fost alocati in mod egal, conform algoritmului politic.

