Superstarul lui Los Angeles Lakers, LeBron James, şi grecul Giannis Antetokounmpo, de la Milwaukee Bucks, vor fi căpitanii celor două echipe care se vor întâlni în tradiţionalul meci al vedetelor din liga profesionistă nord-americană de baschet, All Star Game.

Partida are loc pe 17 februarie la Charlotte (Carolina de Nord). James, care va participa pentru al 15-lea an consecutiv la meciul anual al celor mai buni jucători din NBA, a întrunit cele mai multe voturi (4,62 milioane) din partea publicului, jucătorilor şi presei în Conferinţa Vestului. În Conferinţa de Est, Antetokounmpo (4,37 milioane), jucător grec de origine nigeriană, a fost preferatul... citeste mai mult

