FC Voluntari - Dinamo, azi, ora 20:45, în etapa a 5-a din play-out, livescore pe www.prosport.ro, live pe Look TV şi Digisport FC Voluntari întâlneşte, azi, de la ora 20:45, pe teren propriu, formaţia Dinamo, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a play-out-ului Ligii 1. Meciul e primul în care se vor duela din postura de antrenori Florin Bratu şi Claudiu Niculescu, foşti colegi în Ştefan cel Mare.

"Am fost coleg câţiva ani la Dinamo cu Claudiu Niculescu. Ne-am simţit bine cât am jucat împreună, dar acum suntem la echipe diferite, fiecare dintre noi îşi doreşte să câştige. Mâine va fi un... citeste mai mult