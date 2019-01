Filmele "Roma" și "The Favourite" ar putea strânge cele mai multe Oscaruri. Astăzi au fost anunțate nominalizările pentru seara cea mare, 24 februarie.

Favoriții în cursa Oscar "Roma", un lung metraj mexican, în alb-negru, este o dramă despre maturizare. Alături de "The Favourite", o comedie despre viața la curtea unei regine britanice, "Roma" domină cu 10 nominalizări cursa pentru cea de-a 91-a ediție a premiilor Oscar.

În topul producțiilor cu cele mai multe nominalizări urmează "A Star Is Born", o dramă romantică, avându-i ca protagoniști pe Bradley Cooper și Lady Gaga. Printre... citeste mai mult

