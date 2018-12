- West Alpine Off Road și Aventura Bihor au organizat, pentru al patrulea an consecutiv, o campanie umanitară de Crăciun.

Cu ajutorul a 28 de autovehicule de teren, organizatorii s-au deplasat în cătunele izolate din zona Piatra Craiului, la intersecția celor trei județe: Bihor, Sălaj și Cluj.

„16 ore, 28 de mașini prezente, 90 de participanți și 120 de persoane pe liste. Pentru unii sunt niște simple cifre, pentru noi însă, cei care am privit în ochii acelor oameni din vârfurile munților, este începutul unui nou vis frumos, un vis comun, care ne oferă speranță că împreună cu voi vom putea oferi și mai mult de acum încolo”, precizează coordonatorul... citeste mai mult