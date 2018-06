Au demarat lucrãrile la noua Policlinicã!

De câteva zile, vehiculele pacientilor, apartinãtorilor, vizitatorilor sau chiar ale reprezentantilor medicali nu mai au acces în curtea Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui. Decizia a fost luatã ca urmare a demarãrii proiectului de construire a noului Ambulatoriu Integrat (Policlinicã), ce va fi situat chiar în fata clãdirii principale a spitalului.

Mai bine de un an, in curtea SJU Vaslui nu vor mai avea acces decat ambulantele si vehicule de aprovizionare ori cele ale medicilor, restul persoanelor, pacienti, apartinãtori, vizitatori si chiar reprezentanti medicali urmand sã-si lase masinile fie in parcarea din fata unitãtii spitalicesti, fie pe strãzile din jur. Motivul: au... citeste mai mult