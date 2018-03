Selecţionerul echipei naţionale sub 19 ani a României, Adrian Boingiu, a pus ratarea calificării la Campionatul European pe seama superficialităţii cu care jucătorii săi au abordat finalul întâlnirii cu Ucraina, dar a precizat că oboseala acumulată a fost un alt factor decisiv.

"E greu de descris în cuvinte şi ceea ce simţim, şi ceea ce s-a întâmplat, mai ales că suntem la a doua grupă din care nu reuşim să ieşim din aceleaşi motive. Şi la 17 ani am avut aceleaşi situaţii, am pierdut calificarea în aceeaşi situaţie, în minutul 94, iar aici, la 1-0, nu am ştiut să gestionăm bine rezultatul. În mod cert, ei au crezut că jocul s-a... citeste mai mult

acum 15 min. in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Pro Sport in