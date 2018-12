Au cinstit memoria eroilor ce au luptat pentru Marea Unire, alergând 50 km pe Via Transilvanica Trei bistrițeni au ales un mod inedit pentru a marca Centenarul Unirii și a cinsti memoria eroilor care au căzut în luptele de reîntregire a neamului. Profesorii Cristian Pop și Sălăgean Ștefan, însoțiți de Ionuț Gabriel Pop, au alergat sâmbătă, 1 decembrie, pe Via Transilvanica, drumul amenajat de Tășuleasa. Cei trei temerari au străbătut, pe un frig cumplit, un traseu de 50 km, purtând fiecare câte un drapel național. ,,Am alergat 50 km cu Ștefan si Ionut pe Via Transilvanica- drumul care unește.

La început eram doar eu și Ștefan, voiam să alergam câte 50

