Zeci de pelerini au ajuns la urgente din cauza alcoolului • Temperaturile scazute de pe timpul noptii i-au facut pe unii oameni sa uite de adevaratul scop pentru care s-au asezat la coada • In aceste zile, pe mainile medicilor ieseni au ajuns foarte multe persoane care s-au confruntat cu aceste probleme • Cortul SMURD, care e instalat in apropierea Mitropoliei, este plin in permanenta

https://www.bzi.ro/au-baut-pana-au-uitat-de-ce-au-venit-la-iasi-mai-multi-pelerini-au-ajuns-la-spital-din-cauza-alcoolului-669634

citeste mai mult

acum 38 min. in Locale, Vizualizari: 26 , Sursa: Vremea Noua in