Au apărut noi imagini halucinante din timpul accidentului din Macau GP, în cadrul căruia monopostul pilotat de Sophia Florsch a decolat şi s-a înfipt în zidul de protecţie. Videoclipul făcut public pe rețelele de socializare au făcut înconjurul internetului.

Se pare că Sophia Florsch nu a suferit răni grave în urma accidentului, însă mai mulți reprezentanți ai presei care își făceau meseria după gardul de protecţie pe care monopostul nemţoaicei l-a spulberat au avut de suferit.

Terrifying!

A crash in the Formula 3 Macau Grand Prix has to be seen to be believed. Early reports suggest everyone involved survived. pic.twitter.com/jc4TXOdNn0

