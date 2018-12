• aceştia se pot găsi, deocamdată, doar în Piaţa Mare şi au preţuri cuprinse între 74 şi 200 lei



Primii brazi au sosit deja în Piaţa Mare, fiind aduşi dintr-o plantaţie din judeţul Sălaj de un comerciant care în fiecare an se ocupă cu acest negoţ. Deocamdată, brăilenii nu se înghesuie să cumpere, însă vânzătorul are răbdare, ştiind că are marfă bună, românescă, cu parfum de cetină autentic, şi că, pe măsură ce se apropie Crăciunul, cererea va fi din ce în ce mai mare, ca în fiecare an. Preţurile încep de la 75 de lei, pentru brăduţii de dimensiuni mai... citeste mai mult